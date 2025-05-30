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В Севастополе 1 июня ограничат продажу алкоголя

В День защиты детей в Севастополе запретят продажу алкоголя.

В Севастополе 1 июня ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служа администрации города.

В День защиты детей будет введен запрет на реализацию спиртных напитков. Исключение сделано для кафе, ресторанов и фермерских хозяйств.

За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в Севастополе 24 мая ограничили продажу алкогольных напитков. Такое решение было принято в связи с проведением торжественных мероприятий по случаю последнего звонка в школах города.

Ранее мы писали, в Крыму запретили продажу «энергетиков» в образовательных учреждениях. Закон об этом в двух чтениях приняли крымские парламентарии. Он запрещает реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях, где ведется образовательная, медицинская, культурная и спортивная деятельность.