В Севастополе 1 июня ограничат продажу алкоголя

Ранее мы писали, в Крыму запретили продажу «энергетиков» в образовательных учреждениях. Закон об этом в двух чтениях приняли крымские парламентарии. Он запрещает реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях, где ведется образовательная, медицинская, культурная и спортивная деятельность.