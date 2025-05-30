Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия на Немиге произошла 26 лет назад в Минске 30 мая

В Минске 26 лет назад 30 мая произошла трагедия на Немиге.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия на Немиге произошла 26 лет назад в Минске 30 мая, передает БелТА.

Трагедия случилась вечером 30 мая 1999 года. На площадке около Дворца спорта проходил праздничный концерт, на котором присутствовали несколько тысяч человек. В какой-то момент начался сильный ливень, и большая часть толпы побежала в сторону подземного перехода станции метро «Немига». Это и привело к трагедии. В образовавшейся давке погибло 53 человека и десятки людей получили травмы.

В сообщении сказано, что утром 30 мая 2025 года в Свято-Духовом кафедральном соборе провели Божественную литургию с поминовением жертв. После этого состоялся крестный ход к месту трагедии, где были возложены цветы.

Ранее мы узнали, как наказывают за «зарплату в конверте» в Беларуси в 2025 работника и работодателя: штрафы, уголовная ответственность, как отразится на будущей пенсии, что нового в законодательстве.

Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.