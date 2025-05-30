Трагедия на Немиге произошла 26 лет назад в Минске 30 мая, передает БелТА.
Трагедия случилась вечером 30 мая 1999 года. На площадке около Дворца спорта проходил праздничный концерт, на котором присутствовали несколько тысяч человек. В какой-то момент начался сильный ливень, и большая часть толпы побежала в сторону подземного перехода станции метро «Немига». Это и привело к трагедии. В образовавшейся давке погибло 53 человека и десятки людей получили травмы.
В сообщении сказано, что утром 30 мая 2025 года в Свято-Духовом кафедральном соборе провели Божественную литургию с поминовением жертв. После этого состоялся крестный ход к месту трагедии, где были возложены цветы.
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