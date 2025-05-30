Трагедия на Немиге произошла 26 лет назад в Минске 30 мая

Трагедия случилась вечером 30 мая 1999 года. На площадке около Дворца спорта проходил праздничный концерт, на котором присутствовали несколько тысяч человек. В какой-то момент начался сильный ливень, и большая часть толпы побежала в сторону подземного перехода станции метро «Немига». Это и привело к трагедии. В образовавшейся давке погибло 53 человека и десятки людей получили травмы.