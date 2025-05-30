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В школьных столовых в Башкирии детей кормили сомнительной едой

Прокуроры выявили более 430 нарушений при организации питания школьников в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокурорские проверки выявили серьезные нарушения в системе обеспечения школьников горячим питанием. По информации надзорного ведомства, аутсорсинговые компании, ответственные за этот процесс, систематически нарушали установленные нормы и правила.

Так, организации-подрядчики не соблюдали требования к хранению и приготовлению пищевых продуктов, нарушали температурный режим подачи готовых блюд и последовательность технологических процессов. Многие продукты поставлялись без необходимых документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Особое внимание прокуроров привлекло неудовлетворительное состояние пищеблоков, не соответствующее санитарным нормам, а также факты работы сотрудников без должным образом оформленных медицинских книжек. Дополнительно выявлены случаи поставки просроченной продукции, товаров без маркировки и без документов о государственной регистрации.

С начала года прокурорскими проверками пресечено около 440 нарушений законодательства. По результатам надзорных мероприятий внесено 151 представление об устранении нарушений и возбуждено 82 административных дела.

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