Омский бизнесмен Шкуренко рассказал об успешной работе «Низкоцен» в Казахстане

Первая попытка экспансии в 2023 году с тремя магазинами оказалась неудачной, но после привлечения опытного специалиста из сети «Светофор» проект перезапустили. Сейчас «Низкоцен» насчитывает уже 70 магазинов в Казахстане с годовым оборотом 5 млрд рублей. Это более половины от российских показателей, которые составляют 9 млрд рублей.