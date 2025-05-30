Омский бизнесмен Шкуренко рассказал об успешной работе «Низкоцен» в Казахстане

20 мая в Омске прошла конференция «Партнерства: как развивать бизнес в 2025 году». На ней гендиректор торговой сети «Низкоцен» поделился историей успеха выхода на казахстанский рынок. По словам Виктора Шкуренко, главными факторами стали правильный подбор команды и децентрализованный подход к управлению.
Первая попытка экспансии в 2023 году с тремя магазинами оказалась неудачной, но после привлечения опытного специалиста из сети «Светофор» проект перезапустили. Сейчас «Низкоцен» насчитывает уже 70 магазинов в Казахстане с годовым оборотом 5 млрд рублей. Это более половины от российских показателей, которые составляют 9 млрд рублей.
«Это мегаприбыльный проект, который развивается без кредитной нагрузки, на свои деньги. Я со своей командой смог взорвать рынок Казахстана благодаря человеку с нужными компетенциями», — поделился предприниматель.
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