Д. Шнайдер и М. Андреева прошли во 2-й круг парного разряда Ролан Гаррос 29 мая

Теннисистка из Самарской области вместе с напарницей взяли вверх над соперницами из США — 2:0 (12+).
Матч прошел в четверг вечером и шел почти час. Россиянки взяли первый сет с разницей в три очка — 6:3, а второй всухую — 6:0. В итоге прошли во второй круг турнира в Париже.
В следующем раунде сразятся с Майей Лумсден из Великобритании и Сабриной Сантамарией из США. Те ранее одолели француженок Сару Илиев и Эмму Лен — 2:0 (12+).
Ранее Диана Шнайдер проиграла во втором круге одиночного разряда Ролан Гаррос украинке Даяне Ястремской — 0:2 (12+).
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