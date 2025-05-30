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С 1 июня цена на проезд в трамваях в Ангарске увеличится до 40 рублей

Цена выросла сразу на 10 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске с 1 июня увеличится стоимость проезда в трамваях. Последний раз цену меняли в прошлом году, тогда ее подняли с 25 до 30 рублей. Сейчас же за поездку придется отдать 40 рублей. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Ангарского городского округа, чтобы транспортная система была финансово устойчивой, тариф на проезд одного пассажира болен составлять 100 рублей.

— Причинами увеличения тарифа стали растущие расходы предприятия «Ангарский трамвай». Речь идет о затратах на покупку запчастей для вагонов, оплату электроэнергии, выплату зарплаты сотрудникам, а также на поддержание в рабочем состоянии обслуживающей техники.

Текущий тариф не позволяет покрывать все эти расходы. Несмотря на поднятие цен, льготы для социально незащищенных категорий жителей сохранятся.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре обсудили ремонт улиц с трамвайными путями.