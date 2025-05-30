В РФ разработали экологичную методику производства катализаторов-цеолитов

Российские ученые обнаружили, что процесс кристаллизации цеолитов-ферриеритов можно ускорить примерно в шесть раз, если обрабатывать исходную массу реагентов при помощи пучков микроволнового излучения. Подобный подход позволяет сократить цикл производства цеолитов до 12 часов, а также при этом улучшить микропористую структуру материала и другие его характеристики, важные для работы катализаторов.