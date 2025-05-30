Опубликована программа празднования Дня защиты детей в Новосибирске: 10 бесплатных мероприятий 1 июня 2025 года

1 июня 2025 года Новосибирск отметит День защиты детей масштабной праздничной программой. Власти города и области подготовили более 700 мероприятий, многие из которых будут бесплатными. BFM-Новосибирск публикует 10 интересных вариантов для семейного отдыха, в том числе бесплатных.
Бесплатный вход в зоопарк.
С 10:00 до 13:00 дети до 16 лет смогут посетить Новосибирский зоопарк бесплатно. Гостей ждут акробатические шоу, танцевальные выступления, экологические викторины, творческие мастер-классы и даже пенная вечеринка.
Детская железная дорога в Заельцовском парке.
В честь 20-летия детской железной дороги в Заельцовском парке пройдет торжественное открытие в 10:00. Детей ждут игровые площадки и развлечения.
Концерт «Мир детства» на Михайловской набережной.
Новосибирский городской духовой оркестр проведет бесплатный концерт с веселыми мелодиями и знакомыми детскими песнями. Также запланирован масштабный флешмоб с участием 800 детей из музыкальных школ.
Городок безопасности у театра «Глобус».
МЧС организует интерактивную зону с демонстрацией спасательной техники, конкурсом рисунков на асфальте и выступлением ансамбля «Искорка». Начало в 10:30.
Бесплатный космический марафон в планетарии.
С 12:00 в планетарии стартует программа «Шаг во Вселенную», включающая квесты, конкурсы рисунков на асфальте и познавательные активности.
Концерт «Каникулы!» в Камерном зале филармонии.
Новосибирская филармония откроет детский фестиваль бесплатным концертом в 11:00. В фойе будут игровые зоны и мастер-классы.
«Средневековые развлечения» в зале им. Каца.
За 300 рублей (для детей до 5 лет — бесплатно) можно погрузиться в эпоху рыцарей: посмотреть бои, поиграть на исторических инструментах и поучаствовать в мастер-классах.
Фестиваль «Движение Первых» в парке «Арена».
Бесплатное мероприятие с выступлениями творческих коллективов, активными играми и хедлайнером Blizkey. Требуется регистрация.
«Яркий вагон детства» на Михайловской набережной.
С 10:00 до 18:00 гостей ждут шоу с аниматорами, мастер-классы, аттракционы и зона катания.
Спортивно-исторический фестиваль «Сибирский плацдарм».
В Заельцовском парке пройдут реконструкции, турниры и игры для детей и родителей.
Полную программу можно найти на сайтах местных органов власти.