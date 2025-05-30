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Опубликована программа празднования Дня защиты детей в Новосибирске: 10 бесплатных мероприятий 1 июня 2025 года

В каждом районе города будут работать десятки площадок.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

1 июня 2025 года Новосибирск отметит День защиты детей масштабной праздничной программой. Власти города и области подготовили более 700 мероприятий, многие из которых будут бесплатными. BFM-Новосибирск публикует 10 интересных вариантов для семейного отдыха, в том числе бесплатных.

Бесплатный вход в зоопарк.

С 10:00 до 13:00 дети до 16 лет смогут посетить Новосибирский зоопарк бесплатно. Гостей ждут акробатические шоу, танцевальные выступления, экологические викторины, творческие мастер-классы и даже пенная вечеринка.

Детская железная дорога в Заельцовском парке.

В честь 20-летия детской железной дороги в Заельцовском парке пройдет торжественное открытие в 10:00. Детей ждут игровые площадки и развлечения.

Концерт «Мир детства» на Михайловской набережной.

Новосибирский городской духовой оркестр проведет бесплатный концерт с веселыми мелодиями и знакомыми детскими песнями. Также запланирован масштабный флешмоб с участием 800 детей из музыкальных школ.

Городок безопасности у театра «Глобус».

МЧС организует интерактивную зону с демонстрацией спасательной техники, конкурсом рисунков на асфальте и выступлением ансамбля «Искорка». Начало в 10:30.

Бесплатный космический марафон в планетарии.

С 12:00 в планетарии стартует программа «Шаг во Вселенную», включающая квесты, конкурсы рисунков на асфальте и познавательные активности.

Концерт «Каникулы!» в Камерном зале филармонии.

Новосибирская филармония откроет детский фестиваль бесплатным концертом в 11:00. В фойе будут игровые зоны и мастер-классы.

«Средневековые развлечения» в зале им. Каца.

За 300 рублей (для детей до 5 лет — бесплатно) можно погрузиться в эпоху рыцарей: посмотреть бои, поиграть на исторических инструментах и поучаствовать в мастер-классах.

Фестиваль «Движение Первых» в парке «Арена».

Бесплатное мероприятие с выступлениями творческих коллективов, активными играми и хедлайнером Blizkey. Требуется регистрация.

«Яркий вагон детства» на Михайловской набережной.

С 10:00 до 18:00 гостей ждут шоу с аниматорами, мастер-классы, аттракционы и зона катания.

Спортивно-исторический фестиваль «Сибирский плацдарм».

В Заельцовском парке пройдут реконструкции, турниры и игры для детей и родителей.

Полную программу можно найти на сайтах местных органов власти.