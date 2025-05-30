Опубликована программа празднования Дня защиты детей в Новосибирске: 10 бесплатных мероприятий 1 июня 2025 года

1 июня 2025 года Новосибирск отметит День защиты детей масштабной праздничной программой. Власти города и области подготовили более 700 мероприятий, многие из которых будут бесплатными. BFM-Новосибирск публикует 10 интересных вариантов для семейного отдыха, в том числе бесплатных.