Омичам показали проект нового сквера на «Водниках»

Жители Омска увидели, как преобразится территория будущего сквера «Водников» в Советском округе. Новый городской объект появится у здания Сбербанка на улице Красный Путь, 111, и станет местом отдыха для горожан. На реализацию проекта выделено 3 миллиона рублей.
По плану, территорию украсят современные элементы благоустройства: тротуарная плитка, уличные светильники на солнечных батареях, лавочки, урны и качели. Также предусмотрено озеленение участка — здесь высадят деревья и кустарники, чтобы создать комфортную и уютную атмосферу.
Завершить проект планируется до середины ноября текущего года.