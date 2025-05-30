Омичам показали проект нового сквера на «Водниках»

По плану, территорию украсят современные элементы благоустройства: тротуарная плитка, уличные светильники на солнечных батареях, лавочки, урны и качели. Также предусмотрено озеленение участка — здесь высадят деревья и кустарники, чтобы создать комфортную и уютную атмосферу.