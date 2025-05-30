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Омичам показали проект нового сквера на «Водниках»

Работы по благоустройству сквера уже стартовали.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска увидели, как преобразится территория будущего сквера «Водников» в Советском округе. Новый городской объект появится у здания Сбербанка на улице Красный Путь, 111, и станет местом отдыха для горожан. На реализацию проекта выделено 3 миллиона рублей.

По плану, территорию украсят современные элементы благоустройства: тротуарная плитка, уличные светильники на солнечных батареях, лавочки, урны и качели. Также предусмотрено озеленение участка — здесь высадят деревья и кустарники, чтобы создать комфортную и уютную атмосферу.

Завершить проект планируется до середины ноября текущего года.