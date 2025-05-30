Для семей с детьми: выплату 18 тысяч рублей получат хабаровчане летом 2025

До 18 тысяч рублей в 2025 году смогут получить хабаровские семьи в качестве компенсации за путёвки в летние лагеря для своих детей. Об увеличении субсидии сообщил губернатор Дмитрий Демешин на расширенном заседании с участием представителей органов власти, региональных министерств и депутатов краевого парламента, где обсуждалась организация детского оздоровительного отдыха.
Встреча прошла 29 мая 2025 года в рамках подготовки к летней кампании, стартующей 2 июня. Стороны затронули вопросы обеспечения отдыха для детей, включая ребят с ограниченными возможностями, и улучшение условий их оздоровления.
В этом году для детей откроют 412 учреждений, среди которых лагеря дневного пребывания при школах и спортивных организациях, а также специализированные площадки на базе интернатов. Особое внимание уделено круглогодичному центру «Созвездие», который в прошлом году вошёл в тройку лучших лагерей России по итогам всероссийского конкурса. Здесь создаются условия для полноценного отдыха, питания и культурных мероприятий.
Для повышения доступности путёвок введена частичная компенсация их стоимости, которая в 2025 году увеличена до 18 тысяч рублей. Эта мера, которая коснётся всех семей с детьми, направлена на поддержку малоимущих хабаровчан — выплата позволит обеспечить равные возможности для летнего оздоровления и развития детей. Однако губернатор подчеркнул, что лишь одной стимулирующей меры недостаточно, и дал поручение министерству образования края создать программу реновации лагерей с привлечением финансирования из муниципальных бюджетов.
«Надо изменить систему льготных компенсаций, особенно для малоимущих семей», — указал он.