Для семей с детьми: выплату 18 тысяч рублей получат хабаровчане летом 2025

Для повышения доступности путёвок введена частичная компенсация их стоимости, которая в 2025 году увеличена до 18 тысяч рублей. Эта мера, которая коснётся всех семей с детьми, направлена на поддержку малоимущих хабаровчан — выплата позволит обеспечить равные возможности для летнего оздоровления и развития детей. Однако губернатор подчеркнул, что лишь одной стимулирующей меры недостаточно, и дал поручение министерству образования края создать программу реновации лагерей с привлечением финансирования из муниципальных бюджетов.