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В челябинской школе формируют первый в регионе прокурорский класс

В челябинской школе формируют первый в регионе прокурорский класс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«С 1 сентября этого года в многопрофильном лицее № 148 откроется первый в Челябинской области профильный 10 класс прокуратуры», — рассказали в надзорном ведомстве.

Школьникам предстоит углубленно изучать историю и обществознание, основы законодательства, ораторское искусство.

К учебной деятельности подключатся преподаватели Южно-Уральского государственного университета, а также работники и ветераны органов прокуратуры.

«Обучение в прокурорском классе позволит узнать об особенностях службы в органах прокуратуры, освоить азы профессии, определиться со своим будущим и более качественно подготовиться к поступлению в университет. После получения высшего образования прокуратура Челябинской области будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве», — отметили в пресс-центре.

Там добавили, что родители могут перевести своих детей в прокурорский класс из других школ и вне зависимости от места проживания. Зачисление будет проводиться по результатам индивидуального отбора.