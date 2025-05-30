В челябинской школе формируют первый в регионе прокурорский класс

«Обучение в прокурорском классе позволит узнать об особенностях службы в органах прокуратуры, освоить азы профессии, определиться со своим будущим и более качественно подготовиться к поступлению в университет. После получения высшего образования прокуратура Челябинской области будет оказывать содействие молодым специалистам в трудоустройстве», — отметили в пресс-центре.