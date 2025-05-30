В Новосибирске академик Асеев добился снятия судимости по делу о мошенничестве

Напомним, в ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Согласно данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и являющийся федеральной собственностью, от имени своей дочери. Летом 2023 года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 000 рублей.