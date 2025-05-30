В Новосибирске академик Асеев добился снятия судимости по делу о мошенничестве

Новосибирский областной суд в пятницу, 30 мая рассмотрел в апелляционном порядке материал в отношении осуждённого за мошенничество экс-председателя СО РАН Александра Асеева об отмене условного осуждения и снятии судимости. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
Напомним, в ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Согласно данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и являющийся федеральной собственностью, от имени своей дочери. Летом 2023 года суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 000 рублей.
В феврале 2025 году Асеев обратился в Советский районный суд Новосибирска с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости, однако 3 апреля получил отказ.
Тогда академик подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. В ней он указал, что суд не учёл все обстоятельства, а главное — что коттедж, являвшийся предметом преступления, был передан в собственность Российской Федерации. Также он обратил внимание суда на положительно характеризующие его сведения, многочисленные грамоты, благодарности и награды.
Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, Новосибирский областной суд учёл, что Александр Асеев отбыл более половины испытательного срока, оплатил штраф и своевременно выполнял возложенные на него судом обязанности.
«При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции удовлетворил ходатайство Александра Асеева, отменив условное осуждение со снятием судимости по приговору Советского районного суда г. Новосибирска», — уточнили в Судебном департаменте.