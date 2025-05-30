Групповой водопровод с ГЭС создаст более 600 рабочих мест

Министерство водных ресурсов и ирригации привлекло частные инвестиции в проект по строительству группового водопровода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.
Проект предусматривает прокладку тоннеля протяженностью 12 км и строительство водовода длиной 40 км с накопительным резервуаром и очистной станцией в селе Жанабазар Казыгуртского района, а также каскад из пяти гидроэлектростанции.
Проект направлен на обеспечение питьевой водой Сарыагашского, Келесского, Казыгуртского, Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области. Его производственная мощность — 110 млн кубометров питьевой воды в год и 72 мегаватта электроэнергии в час, что обеспечит регион дополнительными энергетическими мощностями.
«Министерство ведет активную работу по привлечению частных инвестиций в водную отрасль Казахстана. Реализация данного проекта позволит создать более 600 рабочих мест. Из них 500 временных и 160 постоянных. На сегодня завершена разработка технико-экономического обоснования проекта» Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.