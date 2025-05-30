Групповой водопровод с ГЭС создаст более 600 рабочих мест

«Министерство ведет активную работу по привлечению частных инвестиций в водную отрасль Казахстана. Реализация данного проекта позволит создать более 600 рабочих мест. Из них 500 временных и 160 постоянных. На сегодня завершена разработка технико-экономического обоснования проекта» Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.