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Групповой водопровод с ГЭС создаст более 600 рабочих мест

Новый групповой водопровод обеспечит устойчивое водоснабжение в Туркестанской области, передает DKnews.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации привлекло частные инвестиции в проект по строительству группового водопровода с каскадом ГЭС на реке Угам в Туркестанской области.

Проект предусматривает прокладку тоннеля протяженностью 12 км и строительство водовода длиной 40 км с накопительным резервуаром и очистной станцией в селе Жанабазар Казыгуртского района, а также каскад из пяти гидроэлектростанции.

Проект направлен на обеспечение питьевой водой Сарыагашского, Келесского, Казыгуртского, Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области. Его производственная мощность — 110 млн кубометров питьевой воды в год и 72 мегаватта электроэнергии в час, что обеспечит регион дополнительными энергетическими мощностями.

«Министерство ведет активную работу по привлечению частных инвестиций в водную отрасль Казахстана. Реализация данного проекта позволит создать более 600 рабочих мест. Из них 500 временных и 160 постоянных. На сегодня завершена разработка технико-экономического обоснования проекта» Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.