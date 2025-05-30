Лукашенко назвал главный элемент справедливости вступительной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 мая, в пятницу, заслушивая доклад по вступительной кампании, назвал главный элемент справедливости вступительной кампании в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства напомнил про свое требование, касающееся обеспечения прозрачности вступительной кампании. Он акцентировал внимание на том, что важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента. По словам президента Беларуси, много об этом говорится.
— Это все хорошо — централизованные экзамены, тестирование и прочее. Но мы сами помним процесс сдачи экзаменов и положительно оцениваем, когда преподаватель и абитуриент сидят напротив друг друга и преподаватель видит этого абитуриента. Все ли сделано для этой прозрачности? Это главный элемент справедливости, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что вступительная кампания должна убедить белорусов в справедливости: «Сами через это проходили».
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