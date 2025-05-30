Лукашенко назвал главный элемент справедливости вступительной кампании

— Это все хорошо — централизованные экзамены, тестирование и прочее. Но мы сами помним процесс сдачи экзаменов и положительно оцениваем, когда преподаватель и абитуриент сидят напротив друг друга и преподаватель видит этого абитуриента. Все ли сделано для этой прозрачности? Это главный элемент справедливости, — подчеркнул Александр Лукашенко.