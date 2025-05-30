Два вида детского пластилина из России попали под запрет продаж в Беларуси

В ведомстве добавили, что под запретом также оказался легкий пластилин торговой марки «Лепи Легко» для детей старше трех лет от указанного производителя. В нем также был превышен показатель что «уровень миграции формальдегида в модельную водную среду». Названный пластилин запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 мая 2025 года.