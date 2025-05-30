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Два вида детского пластилина из России попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать два вида российского пластилина в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Два вида детского пластилина из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что под запрет попал прыгающий легкий пластилин для детей старше трех лет. Его производителем указана ООО «Фабрика игрушек» (Санкт-Петербург, Россия). Во время проверки выяснилось, что «уровень миграции формальдегида в модельную водную среду» составил 0,42 миллиграмма на дециметр кубический при норме не более 0,1.

В ведомстве добавили, что под запретом также оказался легкий пластилин торговой марки «Лепи Легко» для детей старше трех лет от указанного производителя. В нем также был превышен показатель что «уровень миграции формальдегида в модельную водную среду». Названный пластилин запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 мая 2025 года.

Госстандарт запретил продавать два вида российского пластилина в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

Ранее книга «Три толстяка» Юрия Олеши попала под запрет в Беларуси.

Тем временем мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.

А еще Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.