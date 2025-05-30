Самара вошла в маршрут нового турпоезда «Космические выходные»

Самара вошла в новый туристический железнодорожный маршрут, который начнет работать в 2026 году. Объявлено о запуске поезда «Космические выходные». Об этом сообщили в РЖД.
«Новый маршрут “Космические выходные” проходит из Москвы в Самару, Оренбург, Саранск и возвращается снова в столицу», — рассказали в пресс-службе.
График туристских поездов на весь 2026 год и первый квартал 2027 года утвердили. Пассажиры уже сейчас могут подобрать вариант поездки на любые выходные дни или запланировать продолжительный круиз в следующий отпуск.
В следующем году количество дальних туристских поездов увеличится до 76, а охват регионов — до 52. Также запустят маршруты: «Вдохновение эпох», «Белые ночи», «Переславские выходные», «На Селигер», «В Вотчину Деда Мороза» и др. Продажа билетов почти на все туристические поезда открывается за 180 суток.