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Самара вошла в маршрут нового турпоезда «Космические выходные»

В 2026 году туристический поезд «Космические выходные» свяжет Москву, Самару, Оренбург и Саранск.

Источник: Комсомольская правда

Самара вошла в новый туристический железнодорожный маршрут, который начнет работать в 2026 году. Объявлено о запуске поезда «Космические выходные». Об этом сообщили в РЖД.

«Новый маршрут “Космические выходные” проходит из Москвы в Самару, Оренбург, Саранск и возвращается снова в столицу», — рассказали в пресс-службе.

График туристских поездов на весь 2026 год и первый квартал 2027 года утвердили. Пассажиры уже сейчас могут подобрать вариант поездки на любые выходные дни или запланировать продолжительный круиз в следующий отпуск.

В следующем году количество дальних туристских поездов увеличится до 76, а охват регионов — до 52. Также запустят маршруты: «Вдохновение эпох», «Белые ночи», «Переславские выходные», «На Селигер», «В Вотчину Деда Мороза» и др. Продажа билетов почти на все туристические поезда открывается за 180 суток.