Петербуржцы смогут поехать в Геленджик и Симферополь на автобусах

С 6 июня возобновляется работа популярных межрегиональных рейсов по туристическим направлениям. В этом сезоне снова станет доступным маршрут «Санкт-Петербург — Геленджик», а с 7 июня стартует рейс «Санкт-Петербург — Симферополь». Оба маршрута также будут включать дополнительные остановки в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».