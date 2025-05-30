Петербуржцы смогут поехать в Геленджик и Симферополь на автобусах

С учетом увеличивающегося интереса к поездкам на юг, автобусы представляют собой отличную замену железнодорожному и авиасообщению. Один междугородний автобус может вместить столько же пассажиров, сколько плацкартный вагон поезда, что особенно важно в летний период, когда множество туристов хотят отдохнуть на побережье.
На маршрутах будут работать современные автобусы с климат-контролем, раздвижными сиденьями и цифровыми мониторами, а опытные водители обеспечат безопасность и комфорт в пути.
Билеты уже можно приобрести как в кассах автовокзала Санкт-Петербурга, так и на онлайн-сервисах.