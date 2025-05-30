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Петербуржцы смогут поехать в Геленджик и Симферополь на автобусах

С 6 июня возобновляется работа популярных межрегиональных рейсов по туристическим направлениям. В этом сезоне снова станет доступным маршрут «Санкт-Петербург — Геленджик», а с 7 июня стартует рейс «Санкт-Петербург — Симферополь». Оба маршрута также будут включать дополнительные остановки в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Источник: пресс-служба вице-губернатора Кирилла Полякова

С учетом увеличивающегося интереса к поездкам на юг, автобусы представляют собой отличную замену железнодорожному и авиасообщению. Один междугородний автобус может вместить столько же пассажиров, сколько плацкартный вагон поезда, что особенно важно в летний период, когда множество туристов хотят отдохнуть на побережье.

На маршрутах будут работать современные автобусы с климат-контролем, раздвижными сиденьями и цифровыми мониторами, а опытные водители обеспечат безопасность и комфорт в пути.

Билеты уже можно приобрести как в кассах автовокзала Санкт-Петербурга, так и на онлайн-сервисах.