В Ростовской области утвердили дату выборов губернатора

Выборы губернатора Ростовской области состоятся 14 сентября 2025 года. Решение утвердили депутаты Законодательного собрания региона.
— В соответствии с федеральным законом днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий губернатора, — пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Александр Косачев.
Напомним, день проведения губернаторских выборов обычно утверждают не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Добавим, также не 14 сентября запланировали дополнительные депутатские выборы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13. В данным случае процедуру должны провести в в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Ревенко, ставшего заместителем губернатора Ростовской области.
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