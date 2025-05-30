В Иркутске заканчивают реставрацию здания бывшей жандармерии

В Иркутске в переулке Деповский, 4 завершают реставрацию здания бывшей Забайкальской железнодорожной жандармерии. Оно признано объектом культурного наследия. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, после оформления документации, агентство передаст право собственности инвестору.
— Право собственности оформляется, когда меценат выполнит все условия договора. Заключить такой контракт можно выиграв торги. После этого победитель выкупает здания с земельным участком. Он также несет затраты на проектирование, экспертизу и реставрацию, — пояснил генеральный директор «Агентства развития памятников Иркутска» Петр Елизаров.
Всего за 12 лет работы Агентства, которое распоряжается историческими зданиями, которые принадлежат городу, 28 объектов уже отреставрировали. Сейчас в городе ремонтируют восемь исторических домов. Всего в Приангарье к 2030 планируют обновить около 30 объектов культурного наследия.