В Иркутске заканчивают реставрацию здания бывшей жандармерии

Всего за 12 лет работы Агентства, которое распоряжается историческими зданиями, которые принадлежат городу, 28 объектов уже отреставрировали. Сейчас в городе ремонтируют восемь исторических домов. Всего в Приангарье к 2030 планируют обновить около 30 объектов культурного наследия.