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Красноярцы поддержали благоустройство набережной Качи 14 тысячами голосов

Набережная Качи стала популярным местом отдыха для жителей Красноярска.

Набережная Качи стала популярным местом отдыха для жителей Красноярска.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» красноярцы активно участвуют в голосовании за благоустройство общественных пространств. На сегодняшний день 14 тысяч жителей города высказали поддержку продолжению работ по облагораживанию левобережной набережной Качи и сквера на улице Вейнбаума, 38, расположенных в Центральном районе.

Работы по благоустройству начались еще в 2020 году с обновления территории у Речного переулка. Позже был отремонтирован правый берег Качи, а в прошлом году стартовал ремонт левого берега. Новые велодорожки, отреставрированные беседки, уличная мебель, брусчатка и обновленный асфальт привлекают горожан ежедневно.

Руководитель администрации Центрального района Максим Орешников отметил, что после благоустройства набережная Качи и сквер имени Г. В. Юдина стали центром притяжения для людей всех возрастов. Он добавил, что здесь собираются семьи, назначают встречи и устраивают фотосессии. По его словам, важно продолжить работы по благоустройству этой территории в едином стиле, создавая комфортное и доступное общественное пространство.

Ранее рассказывали, что в Енисейске начато уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве набережной.