Красноярцы поддержали благоустройство набережной Качи 14 тысячами голосов

Руководитель администрации Центрального района Максим Орешников отметил, что после благоустройства набережная Качи и сквер имени Г. В. Юдина стали центром притяжения для людей всех возрастов. Он добавил, что здесь собираются семьи, назначают встречи и устраивают фотосессии. По его словам, важно продолжить работы по благоустройству этой территории в едином стиле, создавая комфортное и доступное общественное пространство.