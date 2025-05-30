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Шеф-повар Логинов назвал три необычных рецепта окрошки

Окрошка по праву считается самым популярным блюдом в жаркий период. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексей Логинов топ-3 самых необычных рецептов этого блюда.

Окрошка по праву считается самым популярным блюдом в жаркий период. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Алексей Логинов топ-3 самых необычных рецептов этого блюда.

Окрошка с цветной капустой.

Ингредиенты:

300−500 граммов цветной капусты;100−150 граммов моркови;2−3 яйца;зелень по вкусу;кефир или квас по вкусу.

По словам эксперта, окрошку можно сделать более легкой, если заменить картошку на цветную капусту и убрать мясные ингредиенты.

— Необходимо мелко нарезать и отварить цветную капусту и морковь. Отдельно варим яйца и режем их на небольшие части. Смешиваем ингредиенты, добавляем зелень и заливаем кефиром или квасом по вкусу, — объяснил специалист.

Рыбная окрошка.

Ингредиенты:

300−500 граммов белой рыбы;яйца — 3 штуки;огурцы — 2 штуки;картофель — 3 штуки;морковь — 1 штука;редис — 2 штуки;зеленый лук — 1 пучок;укроп — 1 пучок;долька лимона;квас — 1 литр.

Шеф-повар уточнил, что особые гурманы могут заменить мясные ингредиенты на рыбу. Однако такую окрошку не нужно заправлять кефиром.

— Отвариваем белую рыбу, охлаждаем, убираем кости и разбираем на кусочки. Яйца тоже нужно отварить и нарезать. Из овощей берем огурцы, редис, вареную морковь, картошку и зеленый лук. Все смешиваем, заливаем квасом, сбрызгиваем соком лимона и посыпаем свежим укропом, — поделился Логинов.

Чем лучше заправлять окрошку.

Окрошка с грибами.

Ингредиенты:

500 граммов шампиньонов;картофель — 3 штуки;яйца — 2 штуки;свежие огурцы или редис по вкусу;квас — 1 литр.

Грибная окрошка отлично подойдет вегетарианцам или в качестве постного блюда, считает шеф-повар.

— Для грибной окрошки мелко нарезаем шампиньоны и обжариваем их на сковороде. Отвариваем картофель и яйца и нарезаем их на мелкие кусочки. Также по вкусу можно добавить свежие огурцы или редис. А в качестве заправки используйте квас, — посоветовал Логинов.

По данным аналитиков, индекс окрошки с квасом вырос на 32,2 процента, а с кефиром на 32,5 процента. Как сэкономить и какими еще летними супами можно побаловать себя в этом сезоне, выясняла «ВМ».