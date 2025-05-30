Песков поддержал идею создания национального мессенджера

«Появление национального мессенджера — это очень здорово. При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам, потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об идее создания национального многофункционального мессенджера в России.