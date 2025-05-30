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Олег Дроздов покидает пост прокурора Казани после девяти лет работы

Свой пост покидает прокурор Казани Олег Дроздов. Как стало известно «Татар-информу», сегодня у него последний рабочий день.

Источник: ИА Татар-информ

Дроздов отработал на этой должности два максимальных срока подряд и, как ожидается, уходит на заслуженный отдых.

Прокурором Казани Олег Дроздов был назначен 5 июня 2015 года. Олег Дроздов — выпускник юридического факультета Казанского государственного университета. Свою карьеру он начал сразу после окончания вуза, в 1991 году.

В 1998-м он перешел из центрального аппарата прокуратуры республики на муниципальный уровень — стал заместителем прокурора Кировского района Казани. Через два года занял аналогичную должность уже в прокуратуре самого города.

Олег Дроздов — почетный работник прокуратуры РФ. В 2013 году, в год его 50-летия, ему в Ратуше вручили памятную медаль Универсиады.