Олег Дроздов покидает пост прокурора Казани после девяти лет работы

Дроздов отработал на этой должности два максимальных срока подряд и, как ожидается, уходит на заслуженный отдых.
Прокурором Казани Олег Дроздов был назначен 5 июня 2015 года. Олег Дроздов — выпускник юридического факультета Казанского государственного университета. Свою карьеру он начал сразу после окончания вуза, в 1991 году.
В 1998-м он перешел из центрального аппарата прокуратуры республики на муниципальный уровень — стал заместителем прокурора Кировского района Казани. Через два года занял аналогичную должность уже в прокуратуре самого города.
Олег Дроздов — почетный работник прокуратуры РФ. В 2013 году, в год его 50-летия, ему в Ратуше вручили памятную медаль Универсиады.