Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как большинство работодателей Самары относятся к недостаткам в резюме

Согласно исследованию сервиса SuperJob, две трети (66%) работодателей в Самаре считают допустимыми небольшие недостатки в резюме, такие как орфографические ошибки, шаблонные выражения и неточности оформления.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, две трети (66%) работодателей в Самаре считают допустимыми небольшие недостатки в резюме, такие как орфографические ошибки, шаблонные выражения и неточности оформления.

Остальные респонденты указали на некоторые аспекты, вызывающие раздражение: 19% недовольны шаблоном формулировок вроде «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость»; 6% обращают внимание на неграмотность и неправильное оформление текста.

Опрос проводился с 14 апреля по 23 мая 2025 года.