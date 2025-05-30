Как большинство работодателей Самары относятся к недостаткам в резюме

Согласно исследованию сервиса SuperJob, две трети (66%) работодателей в Самаре считают допустимыми небольшие недостатки в резюме, такие как орфографические ошибки, шаблонные выражения и неточности оформления.
Остальные респонденты указали на некоторые аспекты, вызывающие раздражение: 19% недовольны шаблоном формулировок вроде «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость»; 6% обращают внимание на неграмотность и неправильное оформление текста.
Опрос проводился с 14 апреля по 23 мая 2025 года.