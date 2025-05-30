Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянам объяснили, почему у них нет горячей воды после испытаний

В жилых домах в некоторых районах Иркутска завершились гидравлические испытания — однако горячей воды, которую отключали на время проведения работ, до сих пор нет. Ответ на вопрос, почему так происходит, дал городской оператор тепловых сетей.

Источник: Reuters

«Как правило, тепловая сеть испытывается до запорной арматуры в подвале дома, которую до начала испытаний закрывают сотрудники управляющей компании, — говорится в сообщении. — По завершении испытаний им поступает сообщение о том, что её можно открывать. Однако далеко не всегда слесарь успевает открыть все задвижки во всех домах, обслуживаемых компанией. Также стоит учитывать, что после окончания испытаний требуется время, чтобы вода нагрелась — иногда до нескольких часов».

В редких случаях горячую воду после испытаний могут не включать из-за найденных в результате работ дефектов, которые необходимо устранить.