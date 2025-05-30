Иркутянам объяснили, почему у них нет горячей воды после испытаний

«Как правило, тепловая сеть испытывается до запорной арматуры в подвале дома, которую до начала испытаний закрывают сотрудники управляющей компании, — говорится в сообщении. — По завершении испытаний им поступает сообщение о том, что её можно открывать. Однако далеко не всегда слесарь успевает открыть все задвижки во всех домах, обслуживаемых компанией. Также стоит учитывать, что после окончания испытаний требуется время, чтобы вода нагрелась — иногда до нескольких часов».