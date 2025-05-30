Лукашенко спросил у чиновников подробности проведения ЦЭ и ЦТ в Беларуси

Министр образования слова главы государства подтвердил, сказав, что все так и есть. То есть, выпускники школ сдают два централизованных экзамена и получают по итогам аттестат. Далее указанный документ они могут использовать для поступления в учреждения высшего образования, а для этого необходимо сдать ЦТ.