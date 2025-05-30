Лукашенко спросил у чиновников подробности проведения ЦЭ и ЦТ в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вступительной кампании 30 мая, спросил у чиновников подробности проведения ЦЭ и ЦТ в Беларуси, передает БелТА.
Александр Лукашенко уточнил у министра образования Андрея Иванца, как именно проходит вступительная кампания 2025 года, как организована сдача централизованных экзаменов и тестирования, а также кто и когда проходит данные испытания.
Глава Минобразования заявил, что вступительная кампания проходит строго на принципах равенства, прозрачности, справедливости. Он напомнил, что в третий раз выпускники одиннадцатых классов сдают два централизованных экзамена — один предмет по выбору и второй — государственный язык.
— Вместо четырех экзаменов, которые ранее проходили в школе, — отметил Андрей Иванец.
На уточняющий вопрос главы государства, как именно проходят централизованные экзамены, министр образования отметил, что ЦЭ является фактически контрольной работой, которая выполняется в тестовой форме. Затем работы проверяет компьютер, а после него — перепроверяют два независимых специалиста.
— Здесь полностью исключено право на ошибку, — подчеркнул глава Минобразования.
Президент Беларуси, в связи с этим, уточнил:
— Сдают выпускники средней школы. То есть 11 классов закончил — и ты не в школе, как раньше… Ты не четыре сдаешь, а один на выбор и белорусский или русский язык.
Министр образования слова главы государства подтвердил, сказав, что все так и есть. То есть, выпускники школ сдают два централизованных экзамена и получают по итогам аттестат. Далее указанный документ они могут использовать для поступления в учреждения высшего образования, а для этого необходимо сдать ЦТ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что вступительная кампания должна убедить белорусов в справедливости: «Сами через это проходили».
Тем временем Лукашенко назвал главный элемент справедливости вступительной кампании.
Кстати, Минобразования раскрыло, как будут организованы учебно-полевые сборы школьников в Беларуси: «Переход в 11 класс — по результатам сборов».