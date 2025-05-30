В девяти судах Омской области появятся новые судьи

В Омске прошло очередное заседание квалификационной коллегии судей. В числе важных принятых решений — утверждение кандидатов на вакантные должности судей в девяти судах и судебных участках Омской области.
На должность заместителя председателя Омского районного суда Омской области с 6-летним срок полномочий рекомендована Яна Реморенко. На должность заместителя председателя Советского районного суда города Омска с таким же сроком полномочий — Алена Русинова.
Новые рядовые судьи также появятся в районных и городских судах. Для отправления правосудия в Ленинском районном суде Омска коллегия рекомендовала Татьяну Королеву. В Нижнеомский районный суд — Екатерину Митину. В Тюкалинский — Татьяну Домникову. Юлия Вознесенская рекомендована кандидатом на должность судьи Большереченского районного суда. Наталья Васильева — Шербакульского.
Алексей Шкель рекомендован кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 24 в Павлоградском судебном районе. Наталья Любчич — на должность мирового судьи судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе города Омска. Юлия Осипова на три года рекомендована кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 96 в Центральном судебном районе.
Кандидатуры, рекомендованные квалификационной коллегией судей Омской области, должен утвердить президент РФ, после чего они смогут приступить к своим обязанностям.
Кроме того, коллегия утвердила ряд заявлений об отставках. Расстаться с мантией пожелали судья Советского райсуда Ирина Лукашевич, судьи Омского областного суда Жанна Смирнова и Виктор Лисовский, судья Арбитражного суда Альвина Колмогорова.