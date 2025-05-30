В девяти судах Омской области появятся новые судьи

Алексей Шкель рекомендован кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 24 в Павлоградском судебном районе. Наталья Любчич — на должность мирового судьи судебного участка № 59 в Ленинском судебном районе города Омска. Юлия Осипова на три года рекомендована кандидатом на должность мирового судьи судебного участка № 96 в Центральном судебном районе.