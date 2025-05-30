В воронежском цирке сделали витражи

— На объекте полностью завершено витражное остекление фасада. Оно выполнено из двойного стеклопакета, внешний слой которого изготовлен из закаленного стекла. Общая площадь установленных окон и витражей составила более 1000 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе компании. — Сейчас строители на 50% выполнили работы по утеплению и окраске фасада.