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В воронежском цирке сделали витражи

Реконструкция здания идет полным ходом.

Источник: Комсомольская правда

В здании цирка Воронежа полным ходом идет реконструкция. На данный момент подрядчики завершили устройство витражей, сообщили в компании «Единый заказчик в сфере строительства».

— На объекте полностью завершено витражное остекление фасада. Оно выполнено из двойного стеклопакета, внешний слой которого изготовлен из закаленного стекла. Общая площадь установленных окон и витражей составила более 1000 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе компании. — Сейчас строители на 50% выполнили работы по утеплению и окраске фасада.

В ходе реконструкции здание цирка обновят за счет современной отделки внутренних помещений. Зрительный зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем станет более удобным для посетителей. Проведут и модернизацию технологического оборудования, что позволит сделать представления более зрелищными и современными.

Также планируется увеличить количество и размер помещений для содержания цирковых животных: для них на прилегающей территории объекта уже возводится новая пристройка. Благоустройство прилегающей территории позволит создать пешеходные, зеленые и парковочную зоны.