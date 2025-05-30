В воронежском цирке сделали витражи

В здании цирка Воронежа полным ходом идет реконструкция. На данный момент подрядчики завершили устройство витражей, сообщили в компании «Единый заказчик в сфере строительства».
— На объекте полностью завершено витражное остекление фасада. Оно выполнено из двойного стеклопакета, внешний слой которого изготовлен из закаленного стекла. Общая площадь установленных окон и витражей составила более 1000 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе компании. — Сейчас строители на 50% выполнили работы по утеплению и окраске фасада.
В ходе реконструкции здание цирка обновят за счет современной отделки внутренних помещений. Зрительный зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем станет более удобным для посетителей. Проведут и модернизацию технологического оборудования, что позволит сделать представления более зрелищными и современными.
Также планируется увеличить количество и размер помещений для содержания цирковых животных: для них на прилегающей территории объекта уже возводится новая пристройка. Благоустройство прилегающей территории позволит создать пешеходные, зеленые и парковочную зоны.