В трех областях Беларуси сняли нерестовые ограничения на рыбалку

Нерестовый запрет действовал с 1 апреля и длился 60 суток. Пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юлия Рогалинская отметила, что сроки устанавливаются индивидуально по регионам: на юге страны — в Брестской и Гомельской областях — ограничения были с 20 марта по 18 мая, а в Витебской области они еще продлятся до 8 июня.