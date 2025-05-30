В трех областях Беларуси сняли нерестовые ограничения на рыбалку

Нерестовый запрет действовал с 1 апреля и длился 60 суток. Пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юлия Рогалинская отметила, что сроки устанавливаются индивидуально по регионам: на юге страны — в Брестской и Гомельской областях — ограничения были с 20 марта по 18 мая, а в Витебской области они еще продлятся до 8 июня.
Во время запрета разрешалось ловить только одной удочкой с одним крючком или спиннингом с одной искусственной приманкой. Использование сетей, лодок и других снастей было запрещено, особенно в ночное время.
За нарушение грозил штраф от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей), а также компенсация ущерба в тройном размере за каждую выловленную рыбу. Если сумма ущерба превышает 100 базовых величин (4200 рублей), возможна уголовная ответственность — до четырех лет лишения свободы.
Так, на Вилейском водохранилище сотрудники инспекции задержали мужчину, установившего две рыболовные сети длиной более 100 метров. Улов составил почти 24 кг рыбы — судака, леща и окуня. Нарушитель уже имел судимость за аналогичное преступление. Ущерб оценили в 213 базовых величин (8946 рублей).
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Smartpress.by рассказывал, как рыбаку Александру из Браслава удалось выловить редкого золотого карася весом 1,82 кг в озере Оршанского района. По словам рыболовов, экземпляры массой свыше полутора килограммов — настоящая редкость. Золотой карась проигрывает в конкуренции завезtнному в Беларусь серебряному карасю и страдает от сетевого браконьерства, что делает его по-настоящему трофейной добычей.