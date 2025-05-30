В мэрии заявили, что Центральный рынок в Калининграде — один из лучших в стране

«Конечно же современный Центральный рынок выглядит куда более презентабельно. Его даже можно было бы назвать одним из лучших в стране, по крайней мере, именно такие отзывы часто приходилось слышать от многочисленных гостей Калининграда. Да и Минпромторг в 2023 году по итогам конкурса “Торговля России” признавал Центральный рынок самым-самым», — уточнили власти.