В мэрии заявили, что Центральный рынок в Калининграде — один из лучших в стране

Калининградский Центральный рынок назвали одним из лучших в стране. Об этом сообщила администрация города.
Торговая точка работает с 30 мая 1947 года. Под него выделили здания бывших кавалерийских казарм и промышленной выставки. За 78 лет рынок пополнился внешними и внутренними павильонами, освещением и асфальтированными тротуарами.
«Конечно же современный Центральный рынок выглядит куда более презентабельно. Его даже можно было бы назвать одним из лучших в стране, по крайней мере, именно такие отзывы часто приходилось слышать от многочисленных гостей Калининграда. Да и Минпромторг в 2023 году по итогам конкурса “Торговля России” признавал Центральный рынок самым-самым», — уточнили власти.