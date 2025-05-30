ГАИ проверит водителей на трезвость в Петербурге и Ленобласти

На предстоящих выходных, 31 мая и 1 июня, сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость. Они будут дежурить на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
— За управление машиной в состоянии опьянения или за передачу управления лицу, находящегося в таком состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет, — напомнили в ГАИ.
Более того, если водитель попадется повторно, то в таком случае ему может грозить уголовное дело. Подобные проверки направлены прежде всего на обеспечение транспортной безопасности.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как полицейские накрыли крупную сеть интим-салонов, которые работали по пяти адресам на протяжении четырех лет. На месте удалось задержать несколько организаторов, среди которых были администраторы, водители, «инкассаторы» и даже специалист по SMM продвижению. В отдел также доставили женщин.