ГАИ проверит водителей на трезвость в Петербурге и Ленобласти

— За управление машиной в состоянии опьянения или за передачу управления лицу, находящегося в таком состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет, — напомнили в ГАИ.