Запрет на продажу алкоголя в Ростове-на-Дону 1 июня 2025: В День защиты детей магазины уберут спиртное с прилавков

В Ростове-на-Дону и Ростовской области 1 июня 2025 традиционно будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение связано с Международным днем защиты детей и установлено областным законом. Напомним, аналогичные ограничения действуют 1 сентября и в день Последнего звонка, а также на выпускные девятых и одиннадцатых классов.
— Запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общепита, а также в магазинах беспошлинной торговли, — уточняют в Управлении торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону.
Это означает, что рестораны и кафе смогут продолжать продажу спиртного, а вот обычные магазины обязаны убрать алкоголь с прилавков на весь день.
Нарушителей ждут серьезные санкции. По статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» предпринимателям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей с обязательной конфискацией всей алкогольной продукции. Власти призывают бизнес соблюдать установленные правила, чтобы праздник детей не был омрачен нарушениями.
Добавим, областные ограничения на продажу горячительного не коснутся точек общепита.
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