Запрет на продажу алкоголя в Ростове-на-Дону 1 июня 2025: В День защиты детей магазины уберут спиртное с прилавков

В Ростове-на-Дону и Ростовской области 1 июня 2025 традиционно будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение связано с Международным днем защиты детей и установлено областным законом. Напомним, аналогичные ограничения действуют 1 сентября и в день Последнего звонка, а также на выпускные девятых и одиннадцатых классов.