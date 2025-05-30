Штормовое предупреждение из-за жары от +36 градусов объявили в Челябинской области

Аномальная жара в некоторых районах Челябинской области усилится со второй половины дня 30 мая и до 1 июня. На этот период в регионе действует штормовое предупреждение.
— Ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36° и более, — сообщили в областном ГУ МЧС.
Напомним, в жаркую погоду многие жители региона начинают активно пользоваться кондиционерами. Это действительно помогает пережить зной, но важно помнить о правилах, которые помогут избежать простуды. Их напомнили специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Ранее стало известно, что в Челябинской области с вечера четверга, 29 мая, начнёт действовать режим НМУ первой степени опасности. Риск образования смога сохранится в семи городах региона до понедельника.