Штормовое предупреждение из-за жары от +36 градусов объявили в Челябинской области

Первый день лета в Челябинской области начнётся с экстремальной жары от +36 градусов. Но «горячие дни» наступят значительно раньше. Штормовое предупреждение о высоких температурах в региональном ГУ МЧС объявили со второй половины пятницы, 30 мая.