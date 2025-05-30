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Штормовое предупреждение из-за жары от +36 градусов объявили в Челябинской области

Первый день лета в Челябинской области начнётся с экстремальной жары от +36 градусов. Но «горячие дни» наступят значительно раньше. Штормовое предупреждение о высоких температурах в региональном ГУ МЧС объявили со второй половины пятницы, 30 мая.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Pchela.News

Аномальная жара в некоторых районах Челябинской области усилится со второй половины дня 30 мая и до 1 июня. На этот период в регионе действует штормовое предупреждение.

— Ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36° и более, — сообщили в областном ГУ МЧС.

Напомним, в жаркую погоду многие жители региона начинают активно пользоваться кондиционерами. Это действительно помогает пережить зной, но важно помнить о правилах, которые помогут избежать простуды. Их напомнили специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ранее стало известно, что в Челябинской области с вечера четверга, 29 мая, начнёт действовать режим НМУ первой степени опасности. Риск образования смога сохранится в семи городах региона до понедельника.