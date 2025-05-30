Выплаты на детей участников СВО в 2025 году: куда обращаться и сколько можно получить

Наряду с этим с 1 сентября 2024 года дети участников СВО имеют право перевестись с платного обучения на бюджет. Для этого студент должен написать заявление на имя ректора и подтвердить статуса отца соответствующим документом. Важно, что у обучающегося при этом не должно быть академических задолженностей и дисциплинарных нарушений.