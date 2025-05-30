Выплаты на детей участников СВО в 2025 году: куда обращаться и сколько можно получить

Семьи участников специальной военной операции могут рассчитывать на разного рода поддержки от государства: от социальной и моральной до финансовой. Причем в 2025 году выплаты на детей участников СВО проиндексировались, а процесс их получения упростился.
Виды выплат и пособий для детей участников СВО
В этом году льготы, пособия и выплаты предоставляют детям тех, кто служит по контракту, а также детям мобилизованных и добровольцев. Сегодня государство предоставляет этой категории граждан единовременные, ежемесячные и специальные — региональные выплаты.
Единовременные выплаты
Эту финансовую поддержку ребенок может получить разово в том случае, если его родитель погиб на СВО или после участия в боевых действиях из-за полученной там травмы.
В 2025 году размер выплаты составляет 5,2 млн рублей. Она положена детям до 18 лет, студентам-очникам до 23 лет и детям-инвалидам.
В некоторых регионах для детей участников СВО предусмотрены и другие поощрения. Например, в Краснодарском крае несовершеннолетние члены семей военных могут рассчитывать на выплату в 20 тысяч рублей. Подробности по данному направлению лучше уточнять заранее у представителей местной администрации.
Ежемесячные выплаты
Их также могут получать дети погибших на СВО военных. Выплата доступна и тем детям, чьи отцы умерли после возвращения со специальной операции из-за травмы, полученной во время исполнения заданий.
Претендовать на денежную сумму могут дети погибших контрактников и мобилизованных. В 2025 году ее размер составляет 3092,07 рублей.
Назначает и выплачивает ребенку пособие Социальный фонд России. Деньги будут перечислять до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23 лет.
Региональные выплаты
В каждом субъекте Российской Федерации есть свои меры поддержки детей участников СВО. Узнать о положенных от области выплатах можно на региональном разделе портала Госуслуг, на официальном сайте местного Министерства труда и социальной защиты, а также в отделении МФЦ.
Среди распространенных мер поддержки в регионах также можно выделить:
- бесплатное питание в образовательных учреждениях — школах, детских садах и колледжах;
- предоставление льготных мест в детсадах;
- компенсацию стоимости проездного билета на общественный транспорт;
- приоритет при распределении путевок в детские оздоровительные лагеря.
Как оформить выплаты на ребенка, если отец на СВО
В 2025 году процесс получения выплат существенно упростился. Для получения пособий нужно:
- Собрать пакет документов для назначения выплат. В него входят паспорт или свидетельство о рождении ребенка, сведения о государственной регистрации рождения, сведения о факте обучения по очной форме (если ребенок является студентом общеобразовательного учреждения), а также документ, подтверждающий участие отца семьи в СВО.
- Заполнить заявление на сайте Госуслуг или обратиться лично в местные органы соцзащиты населения.
Дополнительные меры поддержки детей участников СВО в 2025 году
Среди дополнительных мер поддержки детей можно выделить:
- право на бесплатное посещение кружков и секций;
- преимущественное зачисление в государственные образовательные учреждения (детские сады, колледжи, техникумы, вузы);
- путевки в санатории и оздоровительные лагеря;
- льготы или бесплатные места по квоте в университетах.
Детей участников специальной военной операции по закону первоочередно зачисляют в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения.
Если военнослужащий уволился, то его ребенку должны предоставить место в детском саду, школе или летнем лагере в течение одного месяца. Если он погиб на СВО или после возвращения из-за травмы или заболевания, которые получил в зоне боевых действий, то ребенок получает место в государственной образовательной организации внеочередно.
Также два года назад в высших учебных заведениях России появились квоты для поступающих на бакалавриат или специалитет. Сегодня дети участников военной операции могут попасть на бюджетные места — их количество составляет не менее 10% от общего числа мест на каждом учебном направлении.
Министерство образования и науки страны также призвало вузы усиленно помогать этим детям. Например, обеспечивать их стипендией на протяжении всех лет учебы, снижать стоимость обучения, если они поступили на платной основе, предоставлять места в общежитиях.
Наряду с этим с 1 сентября 2024 года дети участников СВО имеют право перевестись с платного обучения на бюджет. Для этого студент должен написать заявление на имя ректора и подтвердить статуса отца соответствующим документом. Важно, что у обучающегося при этом не должно быть академических задолженностей и дисциплинарных нарушений.
Главное о выплатах на детей участников СВО в 2025 году
Собрали самую важную информацию по теме, которую стоит запомнить.
1. Выплаты положены детям участников СВО, служивших по контракту и по мобилизации, а также добровольцами на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2. Существует несколько видов выплат. Самые распространенные — единовременная выплата в 5,2 млн рублей и ежемесячная выплата в 3092,07 рублей за гибель отца. Есть также региональные поощрения, размер которых варьируется в зависимости от места проживания семьи.
3. Чтобы оформить выплату, нужно собрать документы (паспорт, свидетельство о рождении, необходимые справки) и подать заявление (через портал Госуслуг или лично в МФЦ).
4. Возможны и дополнительные меры поддержки. Это приоритет при зачислении в сады, школы, колледжи, вузы, дополнительный стипендии, рассрочка, общежитие для студентов, бесплатные кружки и секции, а также путевки в санатории и лагеря.