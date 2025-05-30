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Из-за погоды переносится открытие сезона кинопоказов в парках и скверах Красноярска

В Красноярске из-за дождливой и прохладной погоды ряд мероприятий переносится на другую дату, когда погода ожидается более благоприятной.

Об отменах и новых датах рассказали в мэрии Красноярска. Так, отменяется старт сезона кинопоказов в красноярских парках и скверах.

Планировался он сегодня, 30 мая, сразу в трех локациях. Организаторы сразу предупреждали, что работает уличный кинотеатр только в теплую и безветренную погоду. На 2 июня с 31 мая переносится старт сезона летних мероприятий на Центральной набережной на сцене под Коммунальным мостом — Арт-берег. Кроме того, из-за погоды на острове Татышев до 2 июня отменяется проведение занятий по русской лапте и баскетболу.

Об этом сообщают в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.