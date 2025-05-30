Из-за погоды переносится открытие сезона кинопоказов в парках и скверах Красноярска

Планировался он сегодня, 30 мая, сразу в трех локациях. Организаторы сразу предупреждали, что работает уличный кинотеатр только в теплую и безветренную погоду. На 2 июня с 31 мая переносится старт сезона летних мероприятий на Центральной набережной на сцене под Коммунальным мостом — Арт-берег. Кроме того, из-за погоды на острове Татышев до 2 июня отменяется проведение занятий по русской лапте и баскетболу.