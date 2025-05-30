Население Земли за год испытало дополнительный месяц жары

Авторы исследования выделили 67 волн экстремальной жары, в том числе в Средиземноморском регионе в июле 2024 года, в Мексике и США в июне 2024 года, в Южном Судане в феврале 2025 года и в Центральной Азии в марте 2025 года. По мнению ученых, все случаи превышения температурных показателей стали следствием глобального потепления. Отмечается, что в 195 из 232 рассматриваемых стран количество экстремально жарких дней удвоилось по сравнению с показателями до происходящих сейчас климатических изменений.