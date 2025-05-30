В Ростовской области планируют наказывать водителей за прием некоторых лекарств

В Ростовской области, как и в других субъектах страны, планируют ввести ответственность за управление транспортом под воздействием определенных лекарственных препаратов. Поправки в кодекс об административных правонарушениях в первом чтении приняли депутаты Государственной Думы.
В рамках законопроекта предлагается уделять внимание наличию в организме человека лекарств, в составе которых могут быть вещества, ухудшающие внимание и реакцию.
Список веществ, входящих в препараты, определит правительство. В него могут быть включены анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные средства.
Напомним, ранее в Ростовской области заговорили о новых требованиях к уровню локализации автомобилей такси.
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