Самарские атлеты стали призерами первенства по гребле на байдарках и каноэ

Турнир (6+) организовали в Краснодаре. Участвовали в том числе представители 63-го региона. Подробностями поделилась пресс-служба Минспорта губернии.
К первенству России по гребле на байдарках и каноэ присоединились воспитанники ГАУ СШОР № 6. В группе ребят до 19 лет золото и серебро в двух дисциплинах взял Максим Богданов.
«Среди спортсменов до 24 лет Елизавета Выпряжкина стала победителем в каноэ-двойке на 200 метров. Юрий Косых взял бронзу на 1000», — уточнили в Минспорте.
Ранее другой спортсмен из нашего региона победил на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии (6+).
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