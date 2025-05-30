Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские атлеты стали призерами первенства по гребле на байдарках и каноэ

Турнир (6+) организовали в Краснодаре. Взяли четыре медали.

Турнир (6+) организовали в Краснодаре. Участвовали в том числе представители 63-го региона. Подробностями поделилась пресс-служба Минспорта губернии.

К первенству России по гребле на байдарках и каноэ присоединились воспитанники ГАУ СШОР № 6. В группе ребят до 19 лет золото и серебро в двух дисциплинах взял Максим Богданов.

«Среди спортсменов до 24 лет Елизавета Выпряжкина стала победителем в каноэ-двойке на 200 метров. Юрий Косых взял бронзу на 1000», — уточнили в Минспорте.

Ранее другой спортсмен из нашего региона победил на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии (6+).

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!