Красноярские дорожники рассказали, как согласовывают состав асфальта

В управлении пояснили, что это дает гарантию качества и долговечности дорог. Каждый состав должен соответствовать нормативу и проекту, чтобы избежать дефектов. Поэтому сначала подрядчик составляет рецепт смеси и отправляет его в лабораторию. Там проверяют все представленные материалы на наличие ошибок и несоответствий. Затем отбираются образцы материалов для определения их физико-механических характеристик. Таким образом специалисты проверяют их качество.