Красноярские дорожники рассказали, как согласовывают состав асфальта

В пресс-службе напомнили, что в ближайшее время будут заасфальтированы четыре улицы: Забобонова, Крупской, Вильского и Щербакова. Перед тем как уложить дорожное покрытие, подрядчик должен согласовать состав асфальтобетонной смеси в дорожной лаборатории.
В управлении пояснили, что это дает гарантию качества и долговечности дорог. Каждый состав должен соответствовать нормативу и проекту, чтобы избежать дефектов. Поэтому сначала подрядчик составляет рецепт смеси и отправляет его в лабораторию. Там проверяют все представленные материалы на наличие ошибок и несоответствий. Затем отбираются образцы материалов для определения их физико-механических характеристик. Таким образом специалисты проверяют их качество.
Если все характеристики соответствуют требованиям, состав смеси получает одобрение.
Важно отметить, что в случае корректировок рецепта или замены материалов мы проводим повторное согласование. Это помогает нам поддерживать высокий стандарт качества и безопасности на наших дорогах.