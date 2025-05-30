В мясной продукции от омских производителей нашли опасные бактерии

«Листерия особо опасна для беременных женщин, пожилых людей, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Бактерия активно размножается даже в холодильнике при низких температурах. Заражение происходит при нарушении санитарных норм на производстве или недостаточной термической обработке. Первые симптомы появляются через несколько часов после употребления зараженного продукта. Листериоз вызывает тошноту, рвоту и диарею. В тяжелых случаях смертность достигает 20−30%, что делает инфекцию крайне опасной», — рассказали в ведомстве.