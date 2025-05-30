В мясной продукции от омских производителей нашли опасные бактерии

Специалисты управления Россельхознадзора провели в Омске внеплановые проверки одного из сетевых магазинов. В пробах мясной продукции двух видов, отобранных специалистами, обнаружены опасные бактерии листерии. Вся зараженная продукция произведена в Омске.
«Листерия особо опасна для беременных женщин, пожилых людей, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом. Бактерия активно размножается даже в холодильнике при низких температурах. Заражение происходит при нарушении санитарных норм на производстве или недостаточной термической обработке. Первые симптомы появляются через несколько часов после употребления зараженного продукта. Листериоз вызывает тошноту, рвоту и диарею. В тяжелых случаях смертность достигает 20−30%, что делает инфекцию крайне опасной», — рассказали в ведомстве.
Листреии были обнаружены в го в голени цыпленка-бройлера от ИП Шаркова Н. Д. (г. Омск) и шашлыке «Классический» от ООО «Агроснаб Плюс» (г. Омск). Продукция изъята из оборота.