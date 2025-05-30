Клиенты 5 УК в Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду в начале июня

Речь идет о жителях домов в Автозаводском районе города.
Представители «ЭнергосбыТ Плюс» уточнили: квитанции доставят до клиентов пяти управляющих компаний. Среди них: «УК № 2 ЖКХ», «БОН», «Энерджи», «ТЛТ» и «Восточная».
«С мая 2025 года эти обслуживающие организации не будут начислять плату и выставлять платежные документы за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение», — уточнили в ресурсоснабжающей компании.
На прямые расчеты с горожанами перешли из-за долгов УК перед организацией. Подобное право прописано в Жилищном кодексе РФ. Всего должны 456 млн рублей.
«В первом платежном документе будет указан персональный номер лицевого счета (расположен в средней части, выделенной серым цветом). Также горожанам станут доступны дистанционные сервисы. С ними можно решить все вопросы без посещения офисов обслуживания», — добавили в «ЭнергосбыТ Плюс».
Там подчеркнули: новые клиенты могут поделиться показаниями приборов учета, узнать о начислениях, получить электронные квитанции или консультацию онлайн.
Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (800) 700−10−32 (с 07:00 до 19:00), а также через «Обратную связь» на официальном сайте предприятия.