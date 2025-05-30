Клиенты 5 УК в Тольятти получат квитанции за тепло и горячую воду в начале июня

«В первом платежном документе будет указан персональный номер лицевого счета (расположен в средней части, выделенной серым цветом). Также горожанам станут доступны дистанционные сервисы. С ними можно решить все вопросы без посещения офисов обслуживания», — добавили в «ЭнергосбыТ Плюс».