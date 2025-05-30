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Ледники за 50 лет наблюдений потеряли объем льда размером с Германию

За неполные 50 лет объем льда сократился на 9 трлн т, заявила представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

ЖЕНЕВА, 30 мая. /ТАСС/. Таяние ледников привело к тому, что их объем с момента начала наблюдений в 1975 году сократился на 9 трлн тонн, что эквивалентно леднику размером с Германию. Об этом заявила Клэр Нуллис, представитель Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН.

«По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с момента начала ведения наблюдений в 1975 году ледники потеряли в общей сложности более 9 трлн т [объема льда]. Это эквивалентно огромному ледяному блоку размером с Германию и толщиной 25 м», — сказала она на брифинге в Женеве.

По ее словам, за последние годы мир стал свидетелем «самого быстрого отступления ледников за всю историю наблюдений». Представитель ООН напомнила, что ледники и ледяные покровы хранят порядка 70% мировых водных ресурсов.