Ледники за 50 лет наблюдений потеряли объем льда размером с Германию

«По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с момента начала ведения наблюдений в 1975 году ледники потеряли в общей сложности более 9 трлн т [объема льда]. Это эквивалентно огромному ледяному блоку размером с Германию и толщиной 25 м», — сказала она на брифинге в Женеве.