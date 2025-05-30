«Гул заглушает соловья и хор лягушек»: Куршскую косу заполонили комары-звонцы (фото)

Куршскую косу заполонили комары-звонцы. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка.
Массовое нашествие насекомых — это естественный циклический процесс, регулируемый погодой, освещением и другими природными факторами. Сейчас их количество выросло настолько, что гул комаров «заглушает и соловья, и кукушку, и даже хор лягушек».
«Хирономиды не являются кровососущими и не представляют опасности как переносчики трансмиссивных инфекций. В период их массового лёта есть вероятность вдыхания комаров человеком, что, помимо дискомфорта, может спровоцировать приступы кашля у людей с заболеваниями дыхательной системы», — предупредил биолог, специалист по членистоногим Евгений Волчев.