«Гул заглушает соловья и хор лягушек»: Куршскую косу заполонили комары-звонцы (фото)

«Хирономиды не являются кровососущими и не представляют опасности как переносчики трансмиссивных инфекций. В период их массового лёта есть вероятность вдыхания комаров человеком, что, помимо дискомфорта, может спровоцировать приступы кашля у людей с заболеваниями дыхательной системы», — предупредил биолог, специалист по членистоногим Евгений Волчев.