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«Гул заглушает соловья и хор лягушек»: Куршскую косу заполонили комары-звонцы (фото)

Насекомые не пьют кровь и не переносят инфекций.

Источник: телеграм-канал «Куршская коса»

Куршскую косу заполонили комары-звонцы. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка.

Массовое нашествие насекомых — это естественный циклический процесс, регулируемый погодой, освещением и другими природными факторами. Сейчас их количество выросло настолько, что гул комаров «заглушает и соловья, и кукушку, и даже хор лягушек».

«Хирономиды не являются кровососущими и не представляют опасности как переносчики трансмиссивных инфекций. В период их массового лёта есть вероятность вдыхания комаров человеком, что, помимо дискомфорта, может спровоцировать приступы кашля у людей с заболеваниями дыхательной системы», — предупредил биолог, специалист по членистоногим Евгений Волчев.