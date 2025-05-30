Подписан первый договор льготного кредитования с резидентом СЭЗ в новых регионах

Добывающее предприятие из Луганской Народной Республики получит средства на развитие производства. Это первый кредитный договор в рамках льготной программы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Фонда развития территорий, который заключен Сбером с участником свободной экономической зоны в новых регионах РФ.
По словам первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхина, на данный момент эта мера поддержки относится к одним из самых востребованных, поскольку позволяет снизить процентную нагрузку на бизнес и увеличить доступ компаний к долгосрочному финансированию в условиях высокой ключевой ставки.
— Мы уже получили по этой программе более 10 заявок в новых регионах на финансирование проектов в важнейших отраслях, с суммарным объемом инвестиций более 6 млрд рублей. Банк активно участвует в реализации государственных программ поддержки бизнеса. После начала работы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей кредиты по программам с господдержкой стали доступнее локальному бизнесу, — отметил Александр Ведяхин.
НАША СПРАВКА.
Действие госпрограммы направлено на создание оптимальных условий для инвестиций и стимулирование динамичного социально-экономического роста субъектов федерации. Благодаря программе компании-участники свободной экономической зоны на новых территориях смогут оформлять кредиты с пониженной ставкой от 1 млн рублей до 5 млрд рублей, получать льготы по уплате налогов на прибыль и имущество, а также страховых взносов.
Как ранее рассказывал журналистам юга России Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, банк имеет большой опыт работы с резидентами свободной экономической зоны в Крыму. Все это помогает и на других территориях, где применяется особый режим предпринимательской деятельности. При этом получить статус участника свободной экономической зоны может любая компания, зарегистрированная или имеющая здесь филиал.