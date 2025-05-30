Подписан первый договор льготного кредитования с резидентом СЭЗ в новых регионах

— Мы уже получили по этой программе более 10 заявок в новых регионах на финансирование проектов в важнейших отраслях, с суммарным объемом инвестиций более 6 млрд рублей. Банк активно участвует в реализации государственных программ поддержки бизнеса. После начала работы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей кредиты по программам с господдержкой стали доступнее локальному бизнесу, — отметил Александр Ведяхин.