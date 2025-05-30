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Опубликован прогноз магнитных бурь на 31 мая 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о предстоящей магнитной буре.

Жителей Красноярска и всей России предупредили о предстоящей магнитной буре. Прогноз был составлен сервисом Time-In.

31 мая ожидается мощная геомагнитная буря, сила которой достигнет 5 баллов. Она начнется в 18:00 и продлится весь вечер, ночь и даже на следующий день, продолжаясь до 5 июня.

Этот геошторм будет как сильным, так и длительным, что может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Среди возможных симптомов — головокружение, мигрени, головные боли, обострение хронических заболеваний, перепады давления и апатия.

Чтобы облегчить недомогания во время бурь, рекомендуется следовать определенным советам.