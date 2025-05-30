Каждый второй житель Самары переживал стресс перед экзаменами

Онлайн-сервис Авито Услуги и образовательная платформа «Умскул» провели опрос среди 11 тысяч россиян, в том числе жителей Самары, чтобы выяснить их чувства и тревоги перед сдачей экзаменов.
Выяснилось, что 44% горожан ощущали сильный стресс накануне экзаменов, а каждый пятый респондент жаловался на бессонницу и постоянную усталость в экзаменационный период. 38% нынешних выпускников отмечают симптомы эмоционального выгорания.
Самым распространенным страхом оказалось беспокойство о возможной неудаче и неуспехе в поступлении (55%). Многие отмечали чувство неуверенности в себе (26%) и волнение из-за неопределённости будущего (25%).
Тем не менее 61% респондентов признали, что качественный отдых и здоровый сон помогают легче переносить стрессы, а справиться с тревогой помогают общение с родными и друзья (47%) и прослушивание любимой музыки (58%).
Психологическую помощь во время экзаменов получали только 9%, однако четверть опрошенных уверены, что такая поддержка полезна подросткам.