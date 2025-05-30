Педагоги из Иркутской области могут получить 115 тысяч рублей

В Иркутской области молодые педагоги смогут получить единовременную выплату в размере 115 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, такую меру поддержки ввели для тех, кто только получил диплом о педагогическом образовании.
— Это те, кто начинает свой трудовой путь в селах и рабочих поселках, а также в северных городах — Бодайбо, Киренске, Усть-Куте. В иных районах Иркутской области — начинающие специалисты получат выплату в размере 92 тысяч рублей, — сообщил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Работать в школах и вузах могут студенты педагогических вузов, которые окончили три курса, а также учащиеся последних курсов колледжей. Пособие рассчитано для специалистов в возрасте до 35 лет. Получив пособие, обязательно нужно будет отработать в образовательном учреждении не менее трех лет. Подать документы на выплату можно с 15 сентября по 15 октября и с 15 февраля по 15 марта.