Педагоги из Иркутской области могут получить 115 тысяч рублей

Работать в школах и вузах могут студенты педагогических вузов, которые окончили три курса, а также учащиеся последних курсов колледжей. Пособие рассчитано для специалистов в возрасте до 35 лет. Получив пособие, обязательно нужно будет отработать в образовательном учреждении не менее трех лет. Подать документы на выплату можно с 15 сентября по 15 октября и с 15 февраля по 15 марта.