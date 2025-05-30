В аэропорту Кишинева закрывают на ремонт основную взлетно-посадочную полосу: Часть рейсов в разгар отпускного сезона перенаправят в другие страны

В аэропорту Молдовы в разгар отпускного сезона закрывают на ремонт основную взлетно-посадочную полосу.
Работы начинаются 30 мая и завершатся 12 июня этого года. Весь этот период все рейсы перенесут на запасную полосу.
Подчеркивается, что в этот период часть рейсов может быть перенаправлена в альтернативные аэропорты.
Все потому, что эта полоса не оборудована системой посадки по приборам (ILS), что позволяет осуществлять взлет и посадку в сложных погодных условиях.
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