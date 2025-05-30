Минобороны показало прибывшие в Беларусь из России боевые вертолеты Ми-35М. Подробности и фото опубликовали в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.
«В Беларусь прибыли новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией», — уточнили в ведомстве.
В сообщении сказано, что вертолет Ми-35М является модернизированной версией боевого вертолета Ми-24. В Минобороны отметили, что он может выполнять широкий спектр задач: огневая поддержка, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов, десантирование, поражение живой силы. Уточняется, что указанный вертолет всепогодного, всесезонного, круглосуточного применения.
Начальник Главного штаба — первый заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Сергей Фролов заметил, что в ближайшее время вертолет заступит на боевое дежурство.
— Вертолеты осуществили перелет более тысячи километров. Перегон вертолетов осуществляли белорусские летчики. Задачу выполнили успешно, — подчеркнул начальник Главного штаба.
Фролов заметил, что президент Беларуси неоднократно подчеркивал: перевооружение белорусской армии является одной из важнейших задач. Он акцентировал внимание на том, что белорусская сторона должна адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, происходящие сегодня в мире.
— Но наша задача это не гонка вооружения. Наша задача — грамотное, аккуратное планирование перевооружения и адекватное реагирование на все вызовы и угрозы, — подчеркнул Начальник Главного штаба — первый заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны.
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Кстати, Минобороны заявило, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
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