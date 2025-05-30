Минобороны показало прибывшие в Беларусь из России боевые вертолеты Ми-35М

Фролов заметил, что президент Беларуси неоднократно подчеркивал: перевооружение белорусской армии является одной из важнейших задач. Он акцентировал внимание на том, что белорусская сторона должна адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, происходящие сегодня в мире.