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В Калининграде спустили на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев»

Его передадут в состав ВМФ России.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» спустили на воду большой десантный корабль проекта 11711 «Владимир Андреев». Кадры с церемонии опубликованы в телеграм-канале губернатора Алексея Беспрозванных.

«Военно-морской флот России пополнился еще одним современным и мощным кораблем», — написал глава региона и поблагодарил судостроителей.

БДК рассчитан на перевозку батальона морской пехоты, военной техники. На вооружении стоят две артиллерийские установки. Есть вертолетная площадка.