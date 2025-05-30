В Калининграде спустили на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев»

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» спустили на воду большой десантный корабль проекта 11711 «Владимир Андреев». Кадры с церемонии опубликованы в телеграм-канале губернатора Алексея Беспрозванных.
«Военно-морской флот России пополнился еще одним современным и мощным кораблем», — написал глава региона и поблагодарил судостроителей.
БДК рассчитан на перевозку батальона морской пехоты, военной техники. На вооружении стоят две артиллерийские установки. Есть вертолетная площадка.